Den radikale klimaaktivist-gruppen har fått bruke et forsamlingslokale som er eid av Oslo kommune, uten å betale for det.

I en kommentar på Facebook hevdet bystyrerepresentanten Bjørn Revil fra Folkets parti FNB at Oslo kommune sponser den ytterliggående aktivistgruppen med gratis lokale.

– Oslo kommune sponser også Extinction Rebellion gjennom å låne dem gratis forsamlingslokale i Myntgata 2, skrev Revil onsdag morgen.

Bekrefter utleie

Etter dialog med flere kommunale etater og instanser erfarer Resett at det stemmer at Extinction Rebellion har fått låne lokaler gratis i kommunal regi.

Solveig Pettersen, som er kommunikasjonsrådgiver i eiendoms- og byfornyelsesetaten, understreker imidlertid overfor Resett at de ikke låner ut lokaler gratis.

Hun kan imidlertid opplyse at en av deres leietagere, Bykuben, som er en kommunal prosjektgruppe, låner ut lokaler til ulike arrangementer. Bykuben er Oslos senter for byøkologi. De jobber for at Oslo skal være en by der folk tar vare på naturen og hverandre, skriver de på kommunens nettsider.

Intern workshop

Kommunikasjonsansvarlig Oda Stræte ved Bykuben bekrefter at de har lånt ut lokalet i Myntgata 2 til Extinction Rebellion ved fire anledninger. Den omstridte gruppen brukte de kommunale lokalene til intern workshop og styremøte.

– På det tidspunktet jobbet de innenfor lovlige rammer med protester mot regjeringens miljø- og klimapolitikk, og falt sånn sett innenfor utlånsreglementet Bykuben hadde da. De ville ikke fått låne lokaler slik virksomheten fremstår i dag, sier Stræte i en uttalelse til Resett.

Stod oppført på liste

Bjørn Revil fra Folkets parti FNB opplyser til Resett at opplysningen om utlånet kom til ham i form av et svar på et spørsmål til byutviklingsbyråd Hanna Marcussen. Han mottok fra byråden en liste over aktører som hadde fått lov til å bruke lokalene i Myntgata 2 gratis. Extinction Rebellion var på denne listen.

«Lokalene har vært lånt ut kostnadsfritt til virksomheter og aktiviteter som understøtter en bærekraftig byutvikling og/eller løfter tematikk og spørsmål som er relevante for samfunnsdiskusjonen knyttet til bærekraft og byøkologi», het det i redegjørelsen fra Marcussen.

Sponset av statsråd

Tirsdag ble det kjent møbelfabrikken Vestre, firmaet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), fra og med 2020 har gitt pengestøtte til Extinction Rebellion i et tre års engasjement. Extinction Rebellion fikk 300.000 kroner fra selskapet.

Aktivister i den ytterliggående aktivistgruppen er nå politianmeldt av selveste Stortinget, etter at de onsdag 18. mai inntok nasjonalforsamlingen og avbrøt en spørretime med bråk og støy, samt limte seg fast på stortingsgalleriet.

