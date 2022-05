annonse

Slovenias nasjonalforsamling utpekte i dag den politiske ferskingen Robert Golob til landets nye statsminister etter at partiet hans vant valget i april.

Robert Golob, som er en 55 år gammel tidligere sjef for et kraftselskap, utmanøvrerte den politiske ringreven og høyrepopulisten Janez Jansa og sørget for at Frihetsbevegelsen ble landets suverent største etter valget i april.