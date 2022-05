annonse

Corona-pandemien ble amatørenes definitive inntog i aksjemarkedet.

Økt arbeidsledighet, rause krisepakker fra staten og ikke minst mer tid hjemme fikk mange småsparere til å starte med aksjer og kryptovaluta.

Ofte var de lokket av influencere som fortalte om eventyrlige gevinster på kort tid, med påfølgende kjøp av leilighet, bil eller ferietur.

Et marked som ble oversvømt av nybegynnere og såkalt «dumb money» gav ikke minst gode vekstkår for NFT, non-fungible tokens.

NY Post har snakket med Steve, som håpet kryptovaluta skulle oppfylle drømmen om egen bolig før han fylte tretti. Steve manglet ti prosent egenkapital for å få boliglån, og var utålmodig etter fortgang.

Han hadde sett venner dra inn enorme summer, og var derfor optimistisk, selv om Steve sier han kjente til den høye risikoen.

Steve plasserte 25.000 dollar (250.000 kroner), halvparten av sparepengene sine, i kryptovalutaene Cardano og Etherum. Med inngangspris på to dollar per mynt opplevde han at kursen på Cardano steg til tre dollar.

Men Steve falt for egen grådighet.

I stedet for å selge på tre dollar og cashe inn en gevinst på 8.000 dollar, ville Steve ha mer. Dessuten investerte han ytterligere 5.000 dollar finansiert med kredittkort.

Men siden september 2021 har kursen på Cardano bare falt og falt, og handles nå for 0,5 dollar. Steve (30) har dermed tapt rundt 15.000 dollar.

Chris (35) fikk diagnosen diabetes type 1 som 33-åring. Han visste dermed at det ville bli for fysisk krevende å drive familiens fish-and-chips-restaurant videre, og planla å selge bedriften og delvis leve av kryptoinntekter.

Han satset derfor på Strong, Bitcoin og Etherum. Nå er Chris’ portefølje, som opprinnelig stod i 8.000 dollar, verdt rundt 2.000 dollar.

Rachel (29) har derimot hatt hellet med seg.

Den tidligere lærerassistenten begynte med å spare 25 dollar per uke i krypto, og kan i dag titulere seg som krypto-dollarmillionær.

Som mange andre gikk hun likevel på en smell i kryptovalutaen Terra (Luna), som nylig mistet over 99 prosent av sin verdi.

– Mine $3.000 ble til mindre enn en penny. Jeg kjenner folk som har sett millioner av dollar bli til $2.000. Det er ødeleggende, sier Rachel.

I internett-forumet Reddit, hvor mange hobbyinvestorer samles, fortelles det om hele formuer som er gått tapt.

– Min venn og ekskollega forsøkte å ta selvmord i morges. Han plasserte så å si alle sparepengene sine i krypto i 2021, og Luna utgjorde brorparten av porteføljen hans, hevdet en bruker tidligere i mai.

– Mine 4.600.000 dollar ble til $500 på noen uker, lyder den oppsiktsvekkende påstanden fra en annen Reddit-bruker.

