annonse

annonse

Flere av naboene i Hyttegata strømmet ut etter at de hørte Andréa Meyer skrike da hun ble knivstukket av Espen Andersen Bråthen i fjor.

En 20 år gammel mann var blant dem som vitnet i Buskerud tingrett i ettermiddag.

– Vi hørte et skrik fra ute i gata, et voldsomt skrik. Det mest ekte skriket jeg har hørt, fortalte han.

annonse

Inntrykkene fra 13. oktober i fjor sitter ennå sterkt i for den unge mannen. Nesten uten å se opp fra bordplata foran seg, fortalte han tingretten hvordan nabolaget han har bodd i hele sitt liv ble rammet av tragedien.

Viftet med kniver

Sammen med faren løp 20-åringen ut av huset i Hyttegata og opp mot krysset der Meyer lå sammenkrøpet på bakken. Der ble de møtt av Bråthen som viftet med kniver og som kastet en av dem mot en annen nabo som også hadde kommet ut. Til slutt gikk Bråthen inn i et annet av husene.

– Da gikk vi bort til henne på bakken og prøver å få kontakt, legger henne i sideleie. Noen ringte politiet. Jeg gikk bort og prøvde å si at det kom det til å gå bra, og kunne se at hun levde da i alle fall, sa 20-åringen.

annonse

Vitnemålene til de fire første vitnene fra hendelsene i Hyttegata var tilstrekkelig for å skildre for tingretten hvordan det var da Andréa Meyer (52), Liv Berit Borge (75), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Gunnar Erling Sauve (75) ble drept av Espen Andersen Bråthen.

Retten har hørt nok

Da retten ble hevet for dagen, frafalt statsadvokat Andreas Christiansen de øvrige vitnene han hadde planlagt skulle forklare seg i retten.

– Det vi justerer på, er at vi frafaller noen vitner knyttet til Hyttegata. Vi tenker at det vi har hørt i dag, er nok, og at det ikke er behov for å høre noe mer knyttet til det som skjedde der nede, sa statsadvokaten etter at retten var hevet.

– Disse vitnene er viktige fordi de får fram situasjonen i Hyttegata som må ha vært helt ekstrem for dem som var der, forklarer Christiansen.

De fire vitnene kom etter at Espen Andersen Bråthen overraskende forklarte seg på nytt for Buskerud tingrett i formiddag.

Monotont og nøytralt, men svært detaljert, beskrev han hvorfor han kastet fra seg pilene og buen og gikk fra området ved Coop Extra ved Nytorget i Kongsberg. Han gikk i stedet mot boligene i Hyttegata, hvor han kjente på dører og gikk inn der hvor det var ulåst. Menneskene han traff på veien, ble drept med kniv.

Gikk inn i leiligheter

Ved en av leilighetene, der paret Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75) satt på innsiden av en låst verandadør, kastet Bråthen to ganger en utestol mot ruta før han fikk hånden på innsiden og låste opp. Deretter gikk han etter de to som begge ble drept.

Forsvareren hans, advokat Fredrik Neumann, kommenterte forklaringen med at det var sterk kost for retten å høre. Bråthen sa at han gikk ut for å drepe fordi han var en engel som måtte drepe for å bli gjenfødt.

annonse

– Jeg angrer veldig. Jeg var helt sikker på at jeg skulle bli blind. Det var derfor jeg gjorde det. Det var sånn at jeg tenkte for halvannet år siden at jeg skulle drepe noen for at jeg skulle bli født et bra sted. For å bli født i et bra hjem, så måtte jeg drepe, forklarte Bråthen.

Neumann er tilfreds med at retten har fått høre Bråthens egen forklaring og ikke bare en avspilling av et politiavhør. Han mener Bråthens framstilling underbygger påtalemyndighetens varslede påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Den gir jo ikke snev av fornuft, og det underbygger det både jeg og statsadvokaten sier: at han er utilregnelig, sier Neumann.

Samboere fant nabo død

To andre naboer som også hadde løpt ut, vendte tilbake til leiligheten sin etter at ambulansen hadde tatt med seg Andréa Meyer. Vedkommende fortalte retten at han hadde kommet på at han på vei ut av leiligheten så at døra inn til deres nabo og nære venninne Gun Marith Madsen sto åpen.

Han gikk inn i leiligheten til Madsen. Han så henne ikke, men ropte uten å få svar.

– Hun svarte ikke på tiltale. Da var det klart for meg at hun ikke lenger var i live, sa mannen, som var tydelig beveget etter tapet av naboen.

annonse

Bak ham i retten onsdag satt Madsens familie og hørte på forklaringen. Også samboeren, kantor Matthias Anger i Kongsberg domkirke, fortalte retten om det nære vennskapet med 78 år gamle Madsen.

– Grunnen til at jeg bodde i Kongsberg, i det huset, det var på grunn av Gun. Det er et fryktelig tomrom, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474