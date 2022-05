annonse

Miljøskulpturen «Skynja» i Strømsøhagen ble åpnet med pomp og prakt av ordfører Monica Myrvold Berg for to uker siden.

Skulpturen, som har kostet kommunen en halv million kroner, får kraftig kritikk av FrP, skriver DRM24.

– Ap og MDG skryter av den nye miljøskulpturen på Knutepunkt Strømsø. Jeg har sendt inn spørsmål til kommunen om hva «vidunderet» koster kommunen. Vi er jo i en kommune hvor de samme partier legger ned barnehager, sykehjemsplasser og skoler, skrev FrPs gruppeleder Ulf Erik Knudsen på Facebook.

Når Knudsen fikk vite prisen under årsevalueringen i kommunestyret tirsdag kveld, utbrøt han:

– Med fare for å bli klubbet ned ordfører, denne miljøskulpturen er noe av det dummeste jeg har sett i denne byen.

Ordføreren svarte med å holde sin mening for seg selv.

Formålet med skulpturen, som skal vise luftkvaliteten i sanntid gjennom farger på LED-lys, var ifølge ordføreren å «skape oppmerksomhet, nysgjerrighet og kunnskap om luftkvalitet».

FrPs Lavrans Kierulf kom også med et stikk til Drammen kommune.

– Framover må vi konsentrere oss om skole, eldreomsorg og de lovpålagte tjenestene, og det burde neste årsrapport bære preg av. Men da må det en endring til fra de partiene som styrer kommunen. Denne sykkelstrategien til to milliarder kroner et jo et eksempel på hvor håpløst det kan bli når man frakobler seg virkeligheten, sa Kierulf.

