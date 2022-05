annonse

De nye lønningene til lederne i LO er klare og alle – fra leder til sekretærer – tjener nå over en million kroner i året.

Nettavisen FriFagbevegelse har laget en oversikt over hva lederne i LO tjener etter at det nye lønnsoppgjøret nå er i boks.

Av tallene kan vi lese at LO-ledelsen har fått et lønnsoppgjør som gir alle milion-lønninger, men selv i et fagforbund hvor alle er like, er noen likere enn andre og LO-lederen tjener nå nær halvannen million i året. I tillegg har flere i ledelsen biinntekter fra styreverv i Sparebank 1-systemet på flere hundre tusen kroner.

Ifølge oversikten fra FriFagbevegelse er dette LO-ledelsens nye lønninger:

• LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner (+39.000 fra i fjor) . Med styreverv i Sparebank 1 Gruppen blir Peggy Hessen Følsviks totale inntekt tett på to millioner.

• Nestleder Roger Heimlis nye lønn er på 1 328 205 kroner (+34.918). Han går imidlertid av på kongressen i neste uke og erstattes av Sissel Skoghaug fra Fagforbundet.

• Førstesekretær Julie Lødrups nye lønn er på 1 194 425 kroner (+31.401)

• LO-sekretærene Are Tomasgard, Terje O. Olsson, Trude Tinnlund og Kristin Sæthers nye lønninger er på 1 122 138 kroner (+29.501)

