Russland invaderte Ukraina for tre måneder siden, og har dermed utløst en massiv endring i sikkerhetssituasjonen i verden. Nato forbereder seg nå på det verste mulige scenariet.

Om Russland angriper et av Natos medlemsland, vil det tvinge hele forsvarsalliansen ut i krig. 25. februar, dagen etter at Russland invaderte Ukraina, aktiverte Nato høyberedskapsstyrken NRF, som for første gang ble satt til å forsvare alliansen.

– Dette er et historisk øyeblikk og den aller første gangen alliansen har brukt disse høyberedskapsstyrkene i en avskrekkings- og forsvarsrolle, sa den amerikanske generalen Tod Wolters.

En av brigadene i NRF, Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), har nå gjennomført den største øvelsen på flere år.

– Situasjonen er alvorspreget, sier Pål Berglund, sjef for Brigade Nord, den største avdelingen i den norske Hæren, ifølge Dagbladet.

VTJF består av omtrent 11 000 soldater, og er Natos høyeste beredskapselement.

8000 av disse soldatene, fra ni ulike Nato-land, trente sammen i Tyskland i mai. Norge deltok med 700 soldater og over 200 militære kjøretøy. Det er denne styrken som blir sendt ut for å forsvare Nato i første omgang dersom Nato blir angrepet, i påvente av at andre styrker blir klare.

– VTJF er forberedt på det verste hvis det verst tenkelige skulle skje. Dersom Russland angriper et Nato-land, gjelder prinsippet om at hele forsvarsalliansen er angrepet. Vi håper virkelig ikke at noe så forferdelig skjer, men dersom det gjør det, er vi klare, sier oberst Kjetil Pettersen, til Dagbladet.

