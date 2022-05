annonse

Nord-Korea har prøveskutt tre raketter, blant dem et interkontinentalt ballistisk missil.

Dette ifølge generalstaben i Sør-Korea, skriver NTB.

De tre rakettene ble skutt opp tidlig onsdag morgen lokal tid fra Sunan-området nær hovedstaden Pyongyang.

Den første raketten ble registrert av generalstaben i Sør-Korea klokken 6 onsdag morgen lokal tid. Deretter fulgte neste rakett klokken 6.37, og den tredje klokken 6.42.

– Det første ballistiske missilet hadde en rekkevidde på rundt 360 kilometer og en høyde på rundt 540 kilometer, sto det i oppdatert uttalelse fra generalstaben senere onsdag.

Ifølge Japans forsvarsminister Nobuo Kishi nådde en av rakettene en maksimal høyde på 550 kilometer mens den fløy 300 kilometer. En annen ble av Japan registrert til en høyde på 50 kilometer og rekkevidde på 750 kilometer.

Rakettene falt ned i havet utenfor Japans økonomiske sone.

FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea fra å teste ballistiske raketter, som kan utstyres med atomstridshoder, og Kishi kaller oppskytingene «en provoserende og fullstendig utillatelig provokasjon».

Rakettesten fant sted idet USAs president Joe Biden hadde avsluttet et besøk i Sør-Korea og Japan.

Det har i forkant av reisen blitt uttalt av Det hvite hus at USA var forberedt på rakettester fra Pyongyang i tiden rundt Bidens besøk, og sågar en frykt for at Nord-Korea ville bruke anledningen til å prøvesprenge en atombombe.

Det har så langt ikke skjedd.

Nord-Korea har siden nyttår gjenopptatt testing av militære raketter som ble stanset da USAs tidligere president Donald Trump hadde samtaler med Kim Jong-un.

