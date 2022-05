annonse

Norske medier unngår bevisst å legge ut saker på sin egen Facebook-side, grunnet tonen i kommentarfeltene.

Det kommer fram i en ny artikkel hos Journalisten.no.

Journalisten har blant annet intervjuet sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten, i kjølvannet av NRKs valg om å slette hele Facebook-siden NRK Nyheter.

Grunnen for at NRK Nyheter blir slettet skal være kommentarfeltet, ifølge Medier24.

– Vi ser at den offentlige samtalen skapt gjennom Facebook har begrenset verdi. Man kan stille seg spørsmål om hva kommentarfeltene tilfører det norske samfunnet av positive verdier, sier nyhetsredaktør Espen Olsen Langfeldt til Morgenbladet.

Strammer inn

Trine Eilertsen er enig. Hun sier til Journalisten at det ikke er alle saker som bør bli debattert på Facebook.

– Vi rydder jevnlig i kontoene og strammer inn antall kanaler. Men den viktigste læringen de siste årene er at enkelte typer saker ikke egner seg for debatt på Facebook. Vi diskuterer oftere om en sak egner seg for kommentarfelt, og begrenser det når vi ikke kan følge opp skikkelig, eller når debatten ikke gir noe.

Journalisten har også vært i kontakt med VG-redaktør Gard Steiro. Også de har strammet inn på hva de velger å legge ut på Facebook.

– Vi går ikke med konkrete planer om å kutte alle delinger på Facebook, men VG har redusert avtrykket gradvis de siste årene. Vi har veldig lite trafikk fra Facebook, og er på ingen måte avhengig av dem som distribusjonskanal, sier Steiro.

Manglende ressurser

NRK Nyheter blir den første til å legge ned for kommentering på Facebook.

De har tidligere valgt å fjerne kommentarfelt fra meningsinnlegg på sin egen nettside.

NRK hevdet at det var på grunn av manglende ressurser som gjorde at de stengte kommentarfeltet på Facebook i mars. Nå erklærer de at det er kommentarfeltet i seg selv som er problemet.

Da NRK fjernet kommentarfeltet disqus i 2019 på nrk.no, hevdet statskanalen at dette ble gjort på grunn av tekniske vurderinger, og at de ville finne en løsning på kommentarfeltet.

Tre år senere er fremdeles ingen løsning på plass og statskanalen har altså valgt å stenge de siste mulighetene for å kommentere det NRK produserer av nyheter.

