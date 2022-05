annonse

En republikansk politiker mener at de høye bensinprisene er villet politikk, som del av en radikal agenda fra Joe Bidens og Demokratene.

Ikke bare i Norge har drivstoffprisene økt kraftig den siste tiden. Også i USA er utviklingen tydelig. Der har bensinprisene økt til et rekordartet gjennomsnitt på 4,56 dollar per gallon. I noen stater, som California, Oregon, Indiana og New York ligger prisene betydelig høyere, opp mot 5 og 6 dollar per gallon. En gallon er cirka 3,7 liter.

The American Automobile Association fastslår at økningen i bensinpriser er uten sidestykke, ifølge Fox News.

Under en felles pressekonferanse med Japans statsminister Kimio Kishida mandag, kom president Biden med følgende uttalelse:

– Når det kommer til bensinpriser, så går vi gjennom en utrolig overgang som, hvis Gud vil, vil gjøre oss sterkere og mindre avhengige av fossile brennstoff når den er over.

– Stort diskusjonstema

Han vedgikk at situasjonen er krevende for mange.

– Prisen på bensin ved pumpene er noe jeg har fortalt dere – dere har hørt meg si det før – det ville ha vært et stort diskusjonstema ved mitt kjøkkenbord da jeg var et barn under oppveksten. Det påvirker mange familier, sa han.

Flere republikanere har kommet med sterk kritikk av Bidens kommentarer.

