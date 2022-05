annonse

Blir fremtiden til verden avgjort i Davos?

Klaus Schwab, grunnlegger og styreleder for Verdens økonomiske forum (WEF), talte til mer enn 2500 personer fra eliten innen næringsliv, politikk og media på WEFs årlige toppmøte i Davos, Sveits mandag.

Globale ledere samles til toppmøtet denne uken for å diskutere følgende tema: «Historie ved et vendepunkt: regjeringens politikk og forretningsstrategier.»

På WEFs nettsider står det at «møtet er utgangspunktet for en ny æra av globalt ansvar og samarbeid… Øyeblikket krever det.»

– Fremtiden skjer ikke bare. Fremtiden blir bygget av oss, av et mektig fellesskap som dere her i dette rommet. Vi har midlende til å forbedre verdens tilstand, sa Schwab til publikum.

Ta kontroll

Schwab forsikret toppmøtedeltakerne om at de hadde makten til å ta kontroll over fremtiden og forandre verden. Han fortsatte med å skissere hva han så på som to betingelser for at en slik forbedring skulle kunne finne sted.

Den første betingelsen var avhengig av hans visjon om globale ledere som «interessenter» (engelsk: stakeholders) for fremtiden.

– Den første betingelsen er at vi alle opptrer som interessenter i et større samfunn. Det er det vi kaller «interessentansvar,» sa han.

Den andre betingelsen er det Schwab kaller «samarbeid innenfor fellesskapet av globale ledere.»

– Dette er grunnen til at dere finner mange muligheter her på dette møtet til å engasjere dere i initiativer som fører til handling og påvirkning. Å gjøre fremskritt i spesifikke saker på den globale agendaen, sa han.

Verdens økonomiske forums årlige toppmøte går fra søndag til torsdag. Det vil holdes diskusjoner mellom politiske- og forretningseliter om hvordan «takle globale problemer og finne løsninger på verdens mest presserende utfordringer, inkludert den pågående globale pandemien, krigen i Ukraina, geoøkonomiske sjokk og klimaendringer.»

