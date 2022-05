annonse

annonse

FBI slo alarm om en kraftig økning i massakre.

Skoleskytingen i Uvalde i Texas, der 19 barn og to voksne ble drept, fant sted dagen etter at FBI offentliggjorde en rapport der det ble klart at denne typen skyteepisoder i USA har økt kraftig i frekvens. Dette rapporterer CBS News.

Skoleskytingen i Uvalde er den som har krevd flest dødsofre i USA siden Sandy Hook-skytingen i Connecticut i 2012, der 20 barn og 6 voksne ble drept.

annonse

Fra 2020 til 2021 økte forekomsten av «aktiv skytter»-hendelser med 52,5 prosent. I fireårsperioden fra 2017 til 2021 var økningen hele 96,8 prosent.

En «aktiv skytter»-hendelse defineres i rapporten som at «én eller flere personer går aktivt inn for å drepe eller forsøke å drepe folk i et befolket område». Ordet «aktiv» betyr at skytteren er pågående, og dermed kan påvirkes av mottiltak fra politiet.

FBI definerte i fjor 61 massakre i 30 delstater som en slik hendelse. I disse ble 103 mennesker drept og 140 skadet, om man ser bort fra skytteren selv.

annonse

Sterk økning i antall drepte

2021 var også året med flest dødsfall siden 2017. 103 personer ble drept slike «aktiv skytter»-hendelser. Det var en økning fra 2020 på hele 171 prosent.

I de 61 hendelsene i 2021 var det også 61 gjerningspersoner. 60 menn, og én kvinne. Av disse ble 14 drept av politiet. Fire ble drept av bevæpnede privatpersoner. Én gjerningsperson døde i en kollisjon under en biljakt, og 11 tok livet av seg. 30 ble pågrepet. Én er fremdeles på frifot.

Flest «aktiv skytter»-episoder fant sted i California, der seks slike massakre skjedde. Georgia og Texas hadde fem hver. I Colorado og Florida skjedde fire.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474