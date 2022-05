annonse

Ukrainas utenriksminister hevder at Russland bruker matsikkerhet som utpressing for å bli kvitt internasjonale sanksjoner.

Under en tale til verdenslederne under Verdens økonomiske forums (World Economic Forum – WEF) årlige møte i Davos i dag sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba at Russland forsøker å presse verden til å lempe på sanksjonene for å unngå en matkrise.

– Dette er helt klart utpressing. Du kan ikke finne et bedre eksempel på utpressing i internasjonale forhold, sier Kuleba.

Kuleba oppfordret alle land til å innføre forbud mot enhver form for import fra Russland fordi «hver dollar og euro som Russland tjener, blir investert i å opprettholde Putin-regimet og holde den russiske krigsforbrytermaskinen gående.»

Verdens økonomiske forum er en Genève-basert stiftelse som arrangerer et årlig toppmøte som samler toppledere i de største bedriftene, noen nasjonale politiske ledere samt en del utvalgte intellektuelle og journalister.

Mange av WEFs møter i Davos, som begynte søndag og varer frem til torsdag denne uken, kan følges live her.

