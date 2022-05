annonse

Feyenoord og Roma møtes i kveldens Conference League-finale i den albanske hovedstaden Tirana.

De to lags supportere er kjent for å ha mange bråkmakere blant seg.

Tirsdag kveld var bråket i gang.

Åtte Feyenoord-fans ble arrestert for å ha mishandlet en albansk mann med en stol da han viste sin støtte til Roma-laget. Mannen måtte fraktes til sykehus, sa politiet i en uttalelse.

Et bilde er delt på twitter som viser den bevisstløse blodige mannen ligge på bakken.

Det var også andre hendelser i den albanske hovedstaden der lokalbefolkningen havnet i slosskamp med Feyenoord-fansen.

Feyenoord v locals in Tirana tonight, ahead of the Conference League final tomorrow 🇦🇱💥 pic.twitter.com/Far2jfY1qc — Casual Ultra (@thecasualultra) May 24, 2022

En gruppe på rundt 200 Feyenoord-fans angrep også politiet mens de prøvde å nå området der Roma-fansen befant seg.

Politiet skal ha blitt angrepet med stein og vold av begge lags supportere.

– Ti politibetjenter ble skadet og våre kjøretøy ble ødelagt, uttalte politiet.

Riots in Tirana are continuing tonight. Both sides (AS Roma 🇮🇹 & Feyenoord 🇳🇱) destroying police cars 🇦🇱. pic.twitter.com/frSLoToZkL — Casual Ultra (@thecasualultra) May 24, 2022

Large group of Roma hooligans clashing with police in Tirana tonight! 🇦🇱💥 pic.twitter.com/fhNA4V9FSC — Casual Ultra (@thecasualultra) May 24, 2022

Det er ventet enda mer bråk både før og etter kveldens finale.

