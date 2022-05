annonse

En 18 år gammel mann fra Afghanistan ble i Borgarting lagmannsrett nylig dømt for voldtekt av en jente på 12 år og ni måneder etter straffeloven § 299.

Straffeloven § 299 gjelder voldtekt av barn under 14 år, og har en strafferamme på ti år. Bestemmelsen hjemsøker den som foretar kvalifisert seksuell handling eller omgang med barn under 14 år, eller lokker og overtaler barn til å iverksette og eller utføre seksuell omgang med seg selv.

Asylsøker

Den afghanske utlendingen kom til Norge i 2015 og søkte asyl. Da han ble registrert som asylsøker hos Politiets utlendingsenhet (PU), opplyste han å være 14 år.

Både PU og Utlendingsdirektoratet la til grunn av utlendingen i alle fall var 15 år eller mer da han søkte om beskyttelse i august 2015. Derfor ble han automatisk av de norske utlendingsmyndighetene tildelt fødselsdatoen 5. august 2000.

Ovennevnte er vanlig praksis i tilfeller der det hersker tvil om søkerens oppriktige alder, og/eller at vedkommende bevisst ikke ønsker å oppgi riktig fødselsdata med mer. Dette fordi nærværende dato samsvarer med den datoen han egentlig kom til Norge.

I denne saken, ble det ikke foretatt medisinsk aldersvurdering av utlendingen.

Dømt

31. mai 2021 ble utlendingen dømt i Ringerike, Asker og Bærum tingrett til fengsel i tre år og to måneder for overtredelse av straffeloven § 299.

Tingretten besluttet også at utlendingen innen to uker fra dommen er meddelt, må betale fornærmede kroner 75 000,- i oppreisningserstatning.

Anket

Utlendingen var ikke fornøyd med tingrettens avgjørelse, og påkjærte dommen til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten kom frem til at selve innvendingen over bevisbedømmelsen relatert til skyldspørsmålet, samt anmodningen om ny gjennomgang av det sivile rettskravet ble tatt til følge.

Tiltalebeslutningen i lagmannsretten var den samme som i tingretten:



Straffeloven § 300 , jf. § 299

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen besto av innføring av penis i skjede.

Grunnlag:

Tirsdag 10. desember 2019 i Strøket på et toalett på Asker Kulturhus, kledde av han av NN, f. XX.XX.XX, buksen og underbuksen og førte sin penis inn i hennes vagina. Etterpå gned han penisen mot hennes vagina til han fikk utløsning på magen hennes.

Ankeforhandling ble avholdt i slutten av april 2022. Statsadvokat, Carl Philip Fleischer, fra Oslo Statsadvokatembeter, mente at en rettferdig dom overfor utledningen, var fengsel i tre år og åtte måneder.

Når det gjaldt oppreisningserstatningen, insisterte bistandsadvokaten på at retten etter beste skjønn måtte tildele fornærmede en sum oppad til kroner 150 000,-.

Forhistorie

Utlendingen og fornærmede hadde kommet i kontakt med hverandre på Instagram og Snapchat. Etter noe kommunikasjonsutveksling, avtalte de og møtes i Asker sentrum. Utlendingen tok deretter toget fra Oslo til Asker, hvor fornærmede møtte ham på jernbanestasjonen.

Fra togstasjonen spaserte de til Asker kulturhus. Ikke lenge etter, gikk de inn på et toalett, låste døren og kledde av seg. De var nakne på overkroppen, og hadde buksene av.

Dernest refereres det herfra til statsadvokatens redegjørelse for ovennevnte grunnlag i selve tiltalebeslutningen – da dette gjelder voldtekt av barn under 14 år.

Det bemerkes at i denne saken, så er fysisk vold ikke benyttet.

Skyldspørsmålet

Forsvareren, Muhammed Saqib Rizwani, hevdet at utlendingen måtte frikjennes, sekundært håndtert på en skånsom og forståelsesfull måte.

Forsvareren prosederte at utlendingen måtte dømmes etter en mildere ordning og rettesnor sett i relasjon til de subjektive forutsetninger en umoden og fersk mindreårig asylsøker hadde.

Lagmannsretten avviste forsvarerens henstillinger, og konkluderte raskt at utlendingen verken var en mindreårig asylsøker, samt at han hadde bodd i Norge i mer enn fire år.

Lagmannsrett la til grunn, basert på utlendingens egen forklaring i asylintervjuet, at han var 18 år og fire måneder da voldtekten skjedde tirsdag 10. desember 2019.

Forsvareren framført deretter at utlendingen måtte frifinnes på grunn av rettsvillfarelse. Han hevdet at utlendingen var uvitende og ikke kjent med de norske reglene om seksuell lavalder.

Derfor var utlendingen ei heller klar over norske regler for seksuell lavalder, eller regelverket og anordningen om straff for seksuell omgang med mindreårige.

Lagmannsretten avfeide forsvarerens hentydninger, og fant det lite sannsynlig at utlendingen eventuelt ikke var klar over at det fantes lover og regler som forbyr seksuell omgang med mindreårige å Norge.

Borgarting lagmannsrett fastslo at en utlending med over fire års botid i Norge kan ikke bli hørt med at det er aktpågivende å ikke ha kunnskap om slike grunnleggende strafferettslige normer, regler og lover.

I dommen fremkommer det at utlendingen ikke tidligere er straffet. Dette er jo en sannhet med modifikasjoner. Hva hans eventuelle tidligere kriminelle forhistorie angår, før han ankom Kongeriket Norge, er jo fullstendig ukjent og svært vanskelig å eventuelt ettergå for norsk politi.

Dom

I denne avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, ble det dissens. Mindretallet mente at domfelte skulle dømmes etter straffeloven § 300.

Utlendingen fikk på bakgrunn av en tilståelsesrabatt mv. en betydelig mildere straff enn hva statsadvokaten hadde antydet. Han ble dømt til fengsel i to år og seks måneder for overtredelse av straffeloven § 299.

I tillegg, må han innen to uker fra forkynnelsen av dommen betale oppreisningserstatning til fornærmede med kroner 75 000,-.

Saksomkostninger ble ikke pådømt.

