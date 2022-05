annonse

USA vil be FNs sikkerhetsråd stemme over ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea etter at landet denne uka angivelig testet en interkontinental rakett.

Sør-Koreas generalstab meldte at nabolandet hadde prøveskutt tre raketter, blant dem et interkontinentalt ballistisk missil, like etter at USAs president Joe Biden forlot Asia.

En amerikansk tjenesteperson opplyser til nyhetsbyrået AFP at det ventes en avstemning i løpet av de neste dagene over ytterligere sanksjoner. Russland og Kina kan komme til å bruke vetoretten sin, skriver NTB.

Tjenestepersonen understreker at en resolusjon enstemmig vedtatt av Sikkerhetsrådet i 2017, tar til orde for ytterligere konsekvenser om nordkoreanerne gjennomfører tester av et interkontinentalt ballistisk missil.

– Det var en klausul i forskriften, og at akkurat det som skjedde, så vi føler at det nå er tid for å ta grep, sa tjenestepersonen.

