Russiske fallskjermjegere har vært involvert i flere strategiske tabber og har lidd store tap i Ukraina, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

I sin daglige etterretningsrapport om krigen i Ukraina skriver britene at strategisk svikt i ledelsen har ført til at elitestyrken VDV er satt inn i oppdrag som er bedre egnet for tungt pansret infanteri, skriver BBC.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/rE0lcSuRxb

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QCCDhm8rHj

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2022