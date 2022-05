annonse

annonse

Hannløve bet av fingeren til en ansatt ved en dyrehage i Jamaica.

En ansatt, som sies å være en entreprenør for Jamaica Zoo, som ligger i Burton-distriktet i Lacovia, Jamaica, har blitt kjendis etter at en løve tok et jafs av fingeren foran sjokkerte vitner.

I et viralt videoklipp, som du kan se under, klapper den ansatte hannløven. Entreprenøren lykkes med å klappe den knurrende løven én gang, mens tilskuere ser på og advarer ham om å være forsiktig.

annonse

Men da han klappet løven for andre gang, bet løven langfingeren til entreprenøren – og nektet å gi slipp med sin kraftige kjeve. Den ansatte prøver desperat å dra fingeren ut av løvekjeften.

Til slutt ryker hele fingeren.

Lion wey everybody dey fear, e reach your turn, you turn am to Bingo 😂 Rip to the finger of a Legend, one finger down, four to go. pic.twitter.com/WeHWQ4wGbF

— Tìtí Global👸 🇳🇬 (@Titi_Global) May 24, 2022