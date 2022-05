annonse

annonse

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått slengt det i ansiktet.

Av noen bekjente i Norge, til og med familie, og i kommentarfeltet på de avisene som fortsatt har kommetarfelt. Det er visst en greie i Norge. Men også i USA, hvis du spør min manns ultraliberale stemor og hennes likestilte. Er du konservativ og republikaner, støttet du Donald Trump og MAGA bevegelsen, så ser du på Fox News. Og du er også da stemplet som rasist, «white supremacist», kvinnehater, islamofob, og Gud vet hvilke andre ord venstresiden vil bruke mot oss, for å få oss til å føle oss som vi er nederst på rangstigen og i hovedsak avskum.

Jeg ser ikke på Fox News, og jeg ser heller ikke på Tucker Carlson. I min familie har vi boikottet Comast, vår go-to kabel nettverk i over tyve år. Da NFL fotball var out and went woke, CNN og resten av USAs mainstream media det samme, og alt annet søppel som fulgte med en pris på nesten 200 dollar i måneden, så sa vi goodbye forever. Nå har vi frihet til å velge hva vi vil, og det er utrolig befriende. Fox News er ikke en av dem vi velger.

annonse

Aftenposten derimot ser på Fox News. Eller de skrev om Fox News for noen dager siden. Ikke for å bruke dem som kilde, for det er et no-no i norsk media, men fordi de har finkjemmet mainstream media i USA og funnet at «kritikere mener republikanere har fyrt opp under hat-teori bak massakren i Buffalo». Vi får vite følgende:

«Flere profiler i Det republikanske parti pepres nå med kritikk. Påstanden er at de spiller på en konspirasjonsteori om å bytte ut USAs hvite befolkning. Programleder Tucker Carlson og kongressmedlem Elise Stefanik er blant dem som får kritikk etter skytingen i Buffalo lørdag. Påstanden er at de fyrer opp under en konspirasjonsteori om at USAs hvite befolkning skal skiftes ut.»

Jeg har ikke abonnement på Aftenposten av samme grunn vi ikke har Comcast. Men jeg kan med sikkerhet si at historien de forteller, som jeg regner med de har tatt fra mainstream media i USA, er at republikanerne og høyresiden generelt er ansvarlig for den forferdelige massakren som skjedde i Buffalo. Demokratenes mantra er jo never let a good crisis go to waste.

annonse

Les også: Perspektiver fra en norsk-amerikaner: Ville Putin ha invadert Ukraina hvis Trump var president?

Uansett hva terroristen er, så finnes det noen pekepinner om hans motiv i manifestet han skrev på 180 sider. Ifølge Washington Examiner er Tucker Carlson-narrativet ikke bare forvirrende men rett og slett ondsinnet. I manifestet nevner ikke terroristen Tucker Carlson i det hele tatt. Den eneste eksplisitte omtalen av Fox News er en infografikk som utpeker Fox-verter Maria Bartiromo og Greg Gutfeld som jødiske. Rupert Murdoch blir avskrevet som en “kristen sionist” som kan ha jødiske aner. Ben Shapiro er nevnt flere ganger, inkludert som et eksempel som “rotte”-fenotypen til jødiske mennesker.

Dessuten er Buffalo-skytteren en selvskreven ethno-nationalist, eco-fascist, national socialist som avskyr libertarianisme og konservatisme spesielt, skriver the Examiner. De kaller ham til og med en eco-social racist, hva nå enn det måtte bety. Mer av det han skriver i manifestet er nevnt i Washington Examiners artikkel, men hva hjelper det om vi vet mer om terroristens forvridde sinn og synspunkt, når vi føler dyp sorg og angst at ti uskyldige vakre mennesker er døde? Vi som kanskje tenker i samme konservative bane som Tucker Carlson og Elise Stefanik får skylden for et meningsløs massakre som vi ikke har kontroll over.

Never let a good crisis go to waste er demokratenes mantra, og President Joe Biden og hans kone besøkte nylig Buffalo, New York for å hedre de som ble brutalt drept. «White supremacy is posion,» sa han og fordømte de som fremmer erstatningsterorien som Aftenposten skriver om. Og ingen av oss vil drømme om å argumentere mot det. Vi er glade for at presidenten kan være til stede når Amerika er i sorg. Men som Aftenposten skriver, flere profiler i Det republikanske parti pepres nå med kritikk, mens mange kommer med kritikk her i USA på hvorfor presidenten velger ut ofrene for massedrap han skal besøke for å fremme sitt partis agenda. Og partiets agenda er at den største innenlandske terrortrusselen kommer fra white supremacists, hvit makt.

Den 22. mars 2021 skjedde en masseskyting på et King Soopers supermarked i Boulder, Colorado, USA. Ti mennesker ble drept, inkludert en lokal politibetjent på vakt. Gjerningsmannen, 21 år gamle Ahmad Al Aliwi Al-Issa, ble arrestert etter å ha blitt skutt i høyre ben. Han ble midlertidig innlagt på sykehus før han ble flyttet til fylkesfengselet. Etter å ha gjennomgått mentale evalueringer under rettsforhandlingene, ble Al-Issa funnet mentalt inhabil til å stå for retten. Jeg trodde nesten at jeg leste om en hendelse i Norge.

Al-Issa ble født i Syria i 1999, og familien hans immigrerte til USA i 2002. Ofrene var alle hvite, og fra 20 til 62 år gamle. De er allerede glemt i media. Biden besøkte ikke åstedet men oppfordret senatet til øyeblikkelig handling om våpenreguleringer.

Den 21. november 2021 drepte sjåføren av en sportsbil seks personer og skadet sekstito under den årlige juleparaden i Waukesha, Wisconsin, USA. Føreren av kjøretøyet, 39 år gamle Darrell E. Brooks, ble arrestert og siktet for seks tilfeller av førstegrads forsettlig drap samt 77 tilleggssiktelser. Han hadde delt innlegg på sosiale medier der det ble oppfordret til vold mot hvite mennesker – og antydet at «Hitler hadde rett» til å drepe jøder. Andre innlegg inkluderte angrep på politiet, og sammenlignet dem med Ku Klux Klan-medlemmer og kalte dem «voldelige gategjenger» – i tillegg til å oppfordre til vold mot hvite mennesker. Joe Biden fordømte angrepet men hadde ingen planer om å møte familiene til ofrene i Waukesha. Fem hvite kvinner og en åtte år gammel hvit gutt. «Det krever veldig mye,» sa pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, den gangen.

Jeg gråter for de drepte i Buffalo og jeg gråter for ofre for drap og massedrap som skjer daglig i USA, og i resten av verden. Og det gjør vondt inni meg når media bruker uskyldige ofre som våpen mot oss, og forteller oss at vi fyrer opp under konspirasjonsteorier som fører til ondskap som nesten ikke kan beskrives. Tenk dere om neste gang, Aftenposten, hva slags budskap dere selv bringer og hva slags påstander og konspirasjonsteorier dere forteller det norske folk og fyrer opp under, sånn at nesten halvparten av mine bekjente i Norge tror jeg er en rasist fordi jeg er konservativ i USA.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474