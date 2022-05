annonse

Israel har varslet USA om at de sto bak drapet på en oberst i den iranske Revolusjonsgarden i forrige uke.

Oberst Sayyad Khodai ble skutt og drept utenfor sitt hjem av en mann på motorsykkel søndag. Iran har lovet å ta hevn for drapet, som de beskylder USA og Israel for å stå bak.

Onsdag meldte New York Times ifølge NTB at Israel har opplyst til USA at de sto bak. Drapet var ment som et signal til Iran om å stanse virksomheten til en hemmelig gruppe innenfor Quds-styrken i Revolusjonsgarden.

Drapet på oberst Khodai på høylys dag er det mest høyprofilerte attentatet iranske myndigheter har opplyst om siden 2020. Da ble Israel anklaget for å ha drept Mohsen Fakhrizadeh, som tidligere ledet Irans atomvåpenprogram, i Teheran.

