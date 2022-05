annonse

Argumenterer for en mer restriktiv linje i innvandringspolitikken blir ikke sjelden møtt med åpent fiendskap, mener en lektor.

– For mange innvandringsvennlige er selve ordet «innvandrer» belemret med konnotasjoner til historiske overgrep mot minoriteter, både i kolonitiden og i Europa i mellomkrigstiden, skriver lektor Sven Røgeberg i Nettavisen.

– Derfor frykter de at bare bruken av ord som «innvandrer», «fremmedkulturell», «ikke-vestlig» og andre talemåter som deler befolkningen i inn- og utgrupper, kan skape grobunn for ny vold og undertrykkelse. Muslimene kan bli de nye jødene.

Møtt med «brunbeising»

– Ja, jeg mener han har flere gode og korrekte poenger, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg er Frps innvandringspolitiske talsperson. Han mener at de som ønsker en strengere innvandringspolitikk gjennom mange år har blitt møtt med «brunbeising», og blitt forsøkt fremstilt som onde og slemme, mens de som ønsker å myke opp innvandringspolitikken blir fremstilt som de gode og solidariske.

Han mener at dette er en stempling, godt hjulpet mye av media, som etter hans mening gjør at vi ikke får en innvandringspolitikk basert på realiteter.

– Heldigvis har mye av det norske folk gjennomskuet dette og innsett at en strengere innvandringspolitikk er det eneste bærekraftige over tid og også er til det beste for de som virkelig har behov for beskyttelse, men ikke for velferdsmigranter, sier han.

