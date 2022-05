annonse

Palestinske myndigheter påstår at Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble drept med overlegg av israelske styrker.

Den palestinske riksadvokaten Akram Al-Khateeb kunngjorde resultatet en gransking om hendelsen på en pressekonferanse i Ramallah torsdag. Israel vil trolig avvise påstanden som grunnløs.

– Den eneste skytingen som fant sted, var det okkupasjonsstyrkene som sto for, og hensikten var å drepe, sa Khateeb.

Den palestinsk-amerikanske veteranreporteren ble skutt i hodet 11. mai i forbindelse med et israelsk raid ved Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Vitner og palestinske tjenestemenn påstår at hun ble truffet av israelske kuler, mens Israel påstår at hun ble truffet under en ildveksling mellom deres soldater og militante palestinere.

Ifølge Israel kan bare en analyse av kulen og soldatenes geværer avdekke hvem som skjøt. Palestinerne besitter kulen, men vil ikke gi den til Israel.

Khateeb sier at granskingen viser at det ikke var noen militante i området, og at de israelske soldatene visste at Abu Akleh og andre journalister som var til stede pressefolk. journalister. Alle hadde på seg hjelmer og skuddsikre vester.

Han påstår videre at Abu Akleh ble skutt «direkte og med overlegg» mens hun prøvde å komme seg unna.

Khateeb gjentok at de ikke vil gi kulen til Israel. De vil heller ikke vise et bilde av kulen til israelerne for «hindre dem i å komme med enda en løgn». De har tidligere sagt at kulen vil bli overlatt til Den internasjonale straffedomstolen.

En rekonstruksjon gjort av nyhetsbyrået Associated Press viser at beretningene til vitnene om at hun ble skutt av israelske soldater, er troverdige. Men AP understreker at det trengs mer gransking.

