Russland er klar til å gi et «betydelig bidrag» til å løse den globale matkrisen hvis Vesten opphever sanksjonene mot landet, sier president Vladimir Putin.

Putin kom med kravet og tilbudet om å eksportere korn og gjødsel i en telefonsamtale med Italias statsminister Mario Draghi torsdag, ifølge Kreml, gjengitt av NTB.

Russlands president tok også opp mulige skritt for å sikre sikkerheten for fartøyer og åpning av humanitære korridorer for skip i havner ved Svartehavet og Azovhavet.

Han hevdet at det er Ukraina som hindrer åpningen, og han kalte anklagene om at Russland har skylden for problemene med matforsyninger, grunnløse.

I en kunngjøring fra den italienske regjeringen heter det at samtalen dreide seg om utviklingen i Ukraina, arbeidet for å løse matkrisen og konsekvensene for verdens fattigste land.

