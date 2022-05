annonse

Ukrainske Sofiia slår kraftig tilbake etter å beskyldninger om at hun skal ha ødelagt et familiehjem.

I forrige uke ble den ukrainske flyktningen Sofiia kjent for hele verden. Etter kun ti dager hos den britiske småbarnsfamilien, som ga henne husly på grunn av krigen, stakk hun av med ektemannen i huset.

Saken har gått verden rundt med lange artikler i både Daily Mail og New York Post, samt flere andre store aviser.

– Sminket seg

Det hele startet med at tobarnsfaren Tony Garnett (29) ønsket å huse en flyktning. Han registrerte seg flere plasser på sosiale medier, der han skrev at han ville ta en i mot en flyktning i nød.

2. mai kom 22 år gamle Sofiia Karkadym som tidlig i krigen flyktet fra byen Lviv vest i Ukraina.

Tonys kone, Lorna, var lunken til ideen om å huse Sofiia. Hun reagerte blant annet på at hennes to barn måtte flytte på samme rom, mens Tony omgjorde det ene soverommet slik at Sofiia kunne bo der.

Etter mye krangling mellom Tony og Lorna valgte Tony tilslutt å forlate huset med sin nye ukrainske flamme etter 10 dager.

Lorna sier i et nytt intervju at Sofiia bevisst tok fra henne mannen.

– Hun brydde seg ikke om hvordan hun så ut om morgenen. Det var når Tony var på vei hjem fra jobb at hun brydde seg. Hun skiftet klær til små topper og hadde på seg sminke når han var på vei hjem. Hun la øynene på ham og tok det hun ønsket, forteller hun i et intervju med The Sun.

Sjalu

Tony på sin side forteller at han aldri hadde intensjoner om å være utro mot Lorna.

– Vi var begge betatt av hverandre, men det var aldri noe mer enn det. Vi visste hvor grensene gikk, sier Tony om forholdet med Sofiia i starten.

Han forteller videre at han gruet seg til å komme hjem fra jobb ettersom Lorna ble mer og mer sjalu. Lorna hadde ifølge Tony plaget han ved å spørre «hvorfor han gjorde ditt og datt» med Sofiia. Tony skal blant annet ha dratt på treningsstudio med Sofiia og snakket med henne på kveldstid mens Lorna var alene på soverommet.

– Hva gang jeg kom hjem fra jobb tenkte jeg «helvete heller, hva nå?», erindrer Tony i et intervju med The Sun.

Til slutt ba Lorna den ukrainske flyktningen om å dra. Tony ble frustrert og kranglet for at hun skulle få bli, og sa at hvis Sofiia dro, ville også han dra.

På den tiende dagen flyttet begge sammen ut og inn til foreldrene til Tony. Nå ser de etter en ny plass å bo sammen.

Sofiia sier at hennes historie i media har gjort at familien hennes i Ukraina er flau over henne og at de ikke ønsker å møte folk. Hun sier at hun aldri hadde noen intensjoner om å stjele Tony fra Lorna.

Sofiia sier hun ikke er en «homewrecker». Og hun mener at Lorna er falsk.

– Hun har to ansikter. Hun skapte denne situasjonen ved å hele tiden antyde at noe foregikk når det ikke var det. Så dette er hennes feil, sier Sofiia.

Sofiia forteller om den vanskelige tiden og hvordan foreldrene har det.

– Foreldrene mine sier de skammer seg og at de ikke engang kan gå ut av huset på grunn av meg. De sier «nå er alle redd for å ta imot ukrainske flyktninger», sier Sofiia.

Både Tony og Sofiia sier at de nå er lykkelige, og at de ønsker å leve et langt liv sammen.

