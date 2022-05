annonse

I Norge er hun registret med åtte barn. Ingen av dem bor hos henne, og flere er under barnevernets omsorg.

Kvinnen er født i Somalia. Hun kom til Norge i 1997, og ble norsk statsborger i 2006.

10. mai 2022 ble kvinnen (heretter benevnt som domfelte) ved Hordaland tingrett dømt for grov omsorgsunndragelse til ubetinget fengsel i fire år.

Domfelte har påklagd tingrettens dom til Gulating lagmannsrett, med tanke på skyldspørsmålet, samt sett i relasjon til den strenge straffeutmålingen.

Pågrepet

Da tingrettsdommen var ferdigstilt og forkynt, ble domfelte dagen derpå pågrepet av politiet og fremstilt for varetektsfengsling.

Påtalemyndigheten fryktet at domfelte kom til å rømme landet, dersom hun ikke snarest ble anholdt og fengslet frem til en eventuell hovedforhandling.

Hordaland tingrett bestemte at domfelte i første omgang kunne holdes varetektsfengslet frem til 9. juni 2022.

Anket

Domfelte påkjærte denne fengslingen videre, og ønsket en avgjørelse i Gulating lagmannsrett. Domfeltes forsvarer, advokat Lasse Solberg, sendte deretter et støtteskriv for domfelte til lagmannsretten.

Forsvareren mente at det ikke forelå noen fare for at domfelte ville unndra seg dommen og flykte fra Norge. Han prosederte blant annet på at domfelte har en sterk tilknytning til Kongeriket.

Advokaten poengterte at domfelte har både bolig, samboer samt en datter på tre år. Datteren bor for tiden i et fosterhjem, men antas (?) å flytte hjem når straffesaken er avklart.

Domfeltes foreldre og flere andre familiemedlemmer er også bosatt i Norge.

Lagmannsretten

For at Resett sine lesere helt og fullt skal forstå alvoret av denne svært urovekkende omsorgssvikten, siteres det derfor nedenfor en del av lagmannsrettens avgjørelse i så måte:

«Det følger av Hordaland tingretts dom at siktede etter samlivsbrudd med sin ektefelle dro via London til Jemen i desember 2009 med tre av sine barn, hvorav to av barna f. 2005 og 2009 er omfattet av omsorgsunndragelsessaken.

Siktede oppholdt seg i Jemen i 7-8 måneder før hun returnerte til Norge uten barna. Barna befinner seg fortsatt i Jemen.

Manglende medvirkning til å få barna, som er norske statsborgere, tilbakeført til Norge, er også egnet til å svekke tilliten til at hun vil forholde seg lojalt til at strafforfølgingen mot henne skal bli gjennomført som forutsatt».

Resett viser også til Hordalands dom på side 10, der det kommer frem:

«Tiltalte har ikke på noe tidspunkt i løpet av de 12 årene som har gått siden hun forlot barna i Jemen, medvirket til å få barna hjem, verken overfor politiet eller Utenriksdepartementet.

Domfelte fastholdt under hovedforhandlingen at hun ikke vil oppgi navn på omsorgspersonene i Jemen eller andre opplysninger som kan bidra til å avklare hvor barna konkret befinner seg»

I dommen fra Hordaland tingrett fremgår det at domfelte giftet seg på nytt i 2011, hvoretter hun fikk en sønn med sin nye ektemann i desember 2012.

Etter et samlivsbrudd, reiste domfelte til Canada med sin sønn, uten (tidligere?) ektefellens godkjenning. Hun ble derfor i 2015 anmeldt for barnebortføring av ektemannen.

Canada

På bakgrunn av en etterlysning fra norsk politi, ble domfelte september 2015 pågrepet av Canadisk politi. Da hadde hun også rukket å føde en datter der.

Domfelte ble tvangsreturnert tilbake til Norge sammen barna sommeren 2016, eskortert av Canadisk politi. Ved ankomst Norge, bel barna tatt under barnevernets omsorg.

Kjennelse

Gulating lagmannsrett anså at videre varetektsfengsling av domfelte ikke fremsto som et uforholdsmessig inngrep, samt at understøttelsen fra påtalemyndigheten var tilstrekkelig begrunnet.

Anken til Gulating lagmannsrett ble deretter forkastet.

