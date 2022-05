annonse

Koranbrenningen gav mer penger i kassen til Islam Net.

– De ytterliggående organisasjonene SIAN og Islam Net trenger hverandre for å legitimere sin egen eksistens, skriver fagsjef i Tankesmien Agenda , Andreas C. Halse i Aftenposten, og fortsetter:

– Sett utenfra kan organisasjonene SIAN og Islam Net se påfallende like ut. Begge bygger på et ytterliggående budskap og et tydelig fiendebilde om at resten av samfunnet jobber mot dem. Og begge har en innebygget intoleranse for dem som er annerledes.

Halse skriver at for SIAN er intoleransen rettet mot folk som tror på Allah og den svikefulle norske eliten som legger til rette for den påståtte islamiseringen. For Islam Net er den rettet mot vantro, skeive og kvinner, men også alle muslimer som ikke er ortodokse nok.

– Men der stopper også likhetene. SIAN er nemlig ikke en organisasjon i ordets egentlige betydning. En bedre karakteristikk er «løst sammensatt gruppe av islamhatere og høyreekstreme som liker å skrive på Facebook og lage kvalm på steder de vet at det bor mange muslimer», sier han, og legger til:

– Islam Net er derimot en velfinansiert, veldrevet og strukturert organisasjon som har jobbet systematisk og målrettet gjennom flere år. De har også skjerpet kommunikasjonen og fått en mer striglet posisjon i offentligheten.

Islam Net spiller på en fortelling om at det norske samfunnet er grunnleggende fiendtlig innstilt mot muslimer, noes Hasle mener er en fortelling SIAN gjør absolutt alt de kan for å bevise at er riktig.

– Islam Net er nok derfor inne på noe når de takker SIAN for støtten. Gjennom å spre utrygghet blant muslimer kan SIAN bidra til å styrke rekrutteringsgrunnlaget til Islam Net, tror Halse.

– Konsekvensene er alvorlige. For det norske samfunnet, men også for dem som lokkes inn i organisasjoner som Islam Net. Det er et livsvalg som går på bekostning av egen frihet, og særlig dersom de er kvinner eller skeive.

