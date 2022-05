annonse

Ukraina fortsetter å be om mer våpen.

Utenriksminister Dmytro Kuleba sa til journalister i Davos at Ukraina «sårt» trenger mobile rakettramper for å stå imot Russland, skriver The Guardian. Ukraina etterspør særlig det amerikanskproduserte rakettartillerisystemet MLRS, som er blitt brukt av en rekke Nato-land, skriver NTB.

Det er harde kamper i Donbas-regionen øst i Ukraina.

– Kampen for Donbas ligner veldig mye på kampene i andre verdenskrig, sa han til journalister, og la til at flere landsbyer «ikke finnes lengre».

– De er alle gjort til ruiner av russisk artilleriild, av russiske MLRS-systemer. Det er hjerteskjærende, sa han.

– Vi trenger hjelpen fra våre partnere – og først og fremst – våpen for Ukraina, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale.

– Uansett hva den russiske staten gjør, er det alltid noen som sier: «la oss ta deres interesser i betraktning». I år i Davos ble det hørt igjen. Til tross for titusenvis av ukrainere drept, sa Zelenskyj.

– Til tross for Bucha og Mariupol, etc. Til tross for de ødelagte byene. Og til tross for «filtreringsleirene» bygget av den russiske staten, der de dreper, torturerer, voldtar og ydmyker som på et transportbånd. Russland har gjort alt dette i Europala han til.

– I Davos kommer Mr. Kissinger fra den dype fortiden og sier at et stykke Ukraina skal gis til Russland, skriver Zelenskyj på Instagram.

