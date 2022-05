annonse

Folk reagerer på sosiale medier.

Utspillet fra Unge Venstre-leder Ane Breivik kommer i Nettavisen og det på Kristi Himmelfartsdag.

«Store Norske Leksikon skirver følgende: «Kristi himmelfartsdag er en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus ifølge fortellinger i Det nye testamentet ble tatt opp til himmelen. Himmelfarten skal ha skjedd den førtiende dagen etter oppstandelsen, det vil si torsdag i den sjette uken etter påske, ti dager før pinse.»

– Vi burde fjerne Kristi himmelfartsdag som helligdag. Det er omtrent ingen som feirer eller markerer den. I tillegg pålegger staten alle arbeidstakere fri fra jobb, slik at man får en inneklemt fredag som kan være ubeleilig for mange, sier Breivik til Nettavisen.

– Eid i stedet for pinsehelgen

Men hun vil alle de kristne dagene til livs.

– Vi burde fjerne alle de kristne helligdagene. Vi har ikke lenger en statskirke. Det er ti røde dager i året og ideelt sett burde folk få ta ut dem sånn det passer dem. Kanskje de heller vil ha fri 18. mai eller under Eid i stedet for pinsehelgen.

Hun mener de inneklemte dagene senker produktiviteten i samfunnet for store deler av den norske arbeidsstokken tar fri fra jobb. Det er både ubeleilig for enkelte og ineffektivt for samfunnet, mener Breivik som kaller dagene både «utdatert og tåpelig».

På alle helligdager, inkludert Kristi himmelfartsdag, er det helligdagsfred, som blant annet betyr at man ikke skal lage unødvendig støy.

– Når flere og flere nordmenn ikke vedkjenner seg den kristne tro så er det merkelig at man ikke kan bruke fridagen på hagearbeid, sier Breivik.

– Vil ikke et tradisjonstro norsk folk bli irritert dersom dine endringer vedtas? spør Nettavisen.

– Det er godt mulig. Samtidig kan de som er opptatt av tradisjon og kutyme fortsatt ta ut ferie på de dagene, uten at alle andre må tvinges til å ha fri på Kristi himmelfarts, svarer hun.

– Fjols

Nettavisen har lagt ut saken på Facebook, og der hagler det inn men kommentarer og folk krangler frisk.

– Trur det snart på tide å fjerne Venstre og “Unge Venstre” Ikkje bruk spalteplass eller la dei få taletid. Det er for det meste vrøvl som tyter ut, skriver en kvinne.

– Det er forståelig at folk som ikke bryr seg om kulturarven vil fjerne helligdagene, men det er å skjære greina over forståelsen av hvorfor samfunnet vårt er som det er. Vi har ikke statskirke lengre, men vi har en arv vi godt kan ta vare på! I allfall forsøke, skriver en annen.

– Et samfunn treng å bevare og vere stolt av sin kultur for å bestå. Skremmande kor mange fjols arbeider for å utradere det Norske, skriver en tredje.

