I en ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet Sifo har de regnet seg frem at en vanlig familie må ut med 134.520 kroner til mat og drikke i år.

Det er nesten 50 prosent mer enn det finansministeren la til grunn, da han påsto at vanlige folk ville få mer å rutte med, skriver NRK.

Årsaken til den store forskjellen er at de har brukt to ulike måter å beregne utgiftene på. Finansdepartementet har tatt utgangspunkt i at husholdninger bruker 11 prosent av sine utgifter til mat. Sifo derimot legger til grunn et behovsbasert mål, som tar høyde for individenes behov for å opprettholde en sunn levestandard.

– Det er godt mulig vi skulle lagt andre tall til grunn, sier Therese Riiser, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet.

– Underlig

– Dette er nok et eksempel på at Vedums regnestykke fremstår i et stadig mer underlig lys. Mens finansministeren hevder at folk får mer å rutte med i år, tror jeg folk flest ser at utgiftene øker kraftig både til den rekorddyr strøm, skyhøye drivstoffpriser og matvarer som stadig blir dyrere, sier Hans Andreas Limi til Resett.

Limi er Frps finanspolitiske talsperson i Stortinget. Han peker på at Frp ønsker å fjerne avgiftene på drivstoff, innføre makspris på strøm og halvere momsen på mat.

– Jeg kan anbefale Vedums partifeller på Stortinget å stemme for Frps forslag, slik at folk får beholde litt mer av sin egen inntekt, fremfor at staten skal tjene seg søkkrik.

