Venstre-leder Guri Melby vil knytte Norge tettere opp til EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Når alle våre naboland mest sannsynlig kommer til å være både EU-medlemmer og Nato-medlemmer, så ender vi opp med å være det eneste landet som kun har Nato-beinet å stå på. Det gjør oss ekstra sårbare, sier Melby til NTB.

Advarer

– Det er en fare for at Norge blir lillebroren i det her hvis de andre landene har et samarbeid vi ikke er med på, og at vi bare må gjennomføre beslutninger de har tatt, sier Melby, som i forrige uke var i Brussel for møter i en rekke EU-organer.

Løsningen for Norge er å knytte seg tettere til EU på forsvars- og sikkerhetsfeltet, ifølge Melby.

Venstre-lederen sier at krigen i Ukraina har kastet nytt lys over EUs rolle som sikkerhetspolitisk aktør, ifølge NTB.

– Vi bør tenke gjennom hvordan vi er rigget for nye kriser, ikke minst når EU skal se på hvordan medlemslandene sammen skal dimensjonere sin militære kapasitet, sier Melby.

