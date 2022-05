annonse

En gruppe klimaorganisasjoner mener at Wisting-feltet ikke har livets rett.

– I starten så det ikke ut til at Wisting-feltet ville bli noe av. Det er dyrt å bygge nytt milevis fra eksisterende infrastruktur. Så kom koronapandemien, og Stortinget vedtok en skattesubsidie til oljenæringen. Dermed sikret politikerne kunstig lønnsomhet for verdens nordligste oljefelt, skriver Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i Aftenposten.De er bekymret for det grønne skiftet:

– Wisting-feltet vil undergrave Norges, og spesielt Nord-Norges, evne til å gjennomføre det grønne skiftet. Det vil binde opp verdifull fornybar energi, arbeidskraft, plass og kapital som grønne næringer sårt trenger, til et hasardiøst, dårlig utredet oljeprosjekt, milevis fra eksisterende infrastruktur og oljevernberedskap.

Klimaaktivistene mener at Wisting løftes fra å være en viktig natur- og klimasak til å være den kanskje viktigste energipolitiske saken. De hevder også at Wistings klima- og naturavtrykk er begge mer enn store nok til å skrote prosjektet.

Utopisk opprop

– Industri- og næringspartiet (INP) vil selvsagt ikke kunne støtte et slikt utopisk opprop, sier Owe Ingemann Waltherzøe til Resett.

Waltherzøe er leder at INP, og sier at disse klimakameratene forsøker seg på å stoppe oljen med alle midler og benytter enhver anledning er ikke noe å bli forbauset eller overasket over. Personlig har han fulgt Wisting prosjektet på nært hold i sin tidligere rolle som konserntillitsvalgt i Equinor og vet hvilket enormt arbeid/ utredninger som ligger bak.

– Her er de som vanlig helt på jordet. Hvor de har det fra at det ikke er konsekvensutredet, må dere nesten spørre dem om?

Men han sier at INP har full tillit til at Equinor ASA har undersøkt alle sider ved utbyggingen inkludert klimaavtrykket. Equinor er kanskje det selskapet med mest troverdighet i forhold til etterrettelighet når de gjør sine undersøkelser hvorvidt de setter et klimaavtrykk eller ikke.

Det er imidlertid ganske kostelig og det forundrer han stort at klimaaktivistene etterlyser en konsekvensutredning på Wisting, men nekter å konsekvensutredet LOSEVE (Lofoten, Senja og Vesterålen).

– Hvorfor de er redd for faktainnhenting, må dere spør dem om?

– Vi er heller ikke for å åpne for produksjon i sårbare områder, men det hadde vært greit å vite hva diskuterer ikke bare tror. Det er jo sterke navn og organisasjoner som har skrevet under her med betydelige ressurser og flere kloke hoder.

Partilederen vil nok en gang utfordre dem på å sette opp et statsbudsjett uten inntekter fra olje og gassnæringen inkludert ringvirkninger. Et slikt statsbudsjett har vi i INP etterlyst mange ganger bare for å oppleve at det blir svært stille i fjøset. Et slikt statsbudsjett ville vist den norske befolkning at klimakameratenes mål er å banke det norske velferdssamfunnet tilbake til anno 1952.

– Dette har de og avviklingspartiene på stortinget elegant klart å underkommunisere. INP mener det norske folk har krav på å få vite hva slags samfunn vi får med slike symbolske klimatiltak, hva vi ikke lenger skal ta oss råd til og ikke minst hva vi skal leve av, hvem skal betale 78% skatt slik denne næringen gjør?

