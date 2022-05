annonse

annonse

USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger, foreslo at Ukraina bør overgi territorium som del av forhandlingene med Russland.

Kissinger antydet i en videotale til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos tirsdag at fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland bør ha som mål å danne grenser langs «kontaktlinjene» i Donbas-regionen slik de var da Russland startet sin invasjon 24. februar, skriver CNN.

– Forhandlingene må begynne i løpet av de neste to månedene, før den skaper uro og spenning som man ikke lett kan løses. Ideelt bør delelinjen være en retur til den tidligere status quo, sa Kissinger, ifølge NTB.

annonse

– Å fortsette krigen etter det vil ikke handle om friheten til Ukraina, men en ny krig mot selve Russland, la han til.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, talte om Kissinger i sin daglige videotale.

– Uansett hva den russiske staten gjør, er det alltid noen som sier: «la oss ta deres interesser i betraktning». I år i Davos ble det hørt igjen. Til tross for titusenvis av ukrainere drept, sa Zelenskyj.

annonse

– Til tross for Bucha og Mariupol, etc. Til tross for de ødelagte byene. Og til tross for «filtreringsleirene» bygget av den russiske staten, der de dreper, torturerer, voldtar og ydmyker som på et transportbånd. Russland har gjort alt dette i Europa, la han til.

– I Davos kommer Mr. Kissinger fra den dype fortiden og sier at et stykke Ukraina skal gis til Russland, skriver Zelenskyj på Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474