Elon Musk ønsker resesjon velkommen.

Ikke bare aksjemarkedet, men også kryptovaluta og NFT-er har vokst til rekordhøye nivåer under corona-pandemien.

Rause krisepakker fra staten, kombinert med sentralbankenes null- og lavrenter og at folk har hatt færre utgifter på kollektivtransport, ferie og shopping, anses å være en viktig forklaring på den veldige stigningen.

De siste ukene har markedene likevel slitt med å holde futten, bekymret over flaskehalser i industri og logistikk samt stadig stigende råvarepriser.

Nå ser Elon Musk, for tiden verdens rikeste mann, frem til en solid korreksjon i markedene. En korreksjon er en større, langvarig nedgang på børsen, men likevel mindre enn et krakk, som er en nedgang på minst 20 prosent.

– Det har regnet penger på idioter for lenge. Noen konkurser er nødt til å skje, svarer Musk på et spørsmål fra en av sine Twitter-følgere.

Yes, but this is actually a good thing. It has been raining money on fools for too long. Some bankruptcies need to happen.

Also, all the Covid stay-at-home stuff has tricked people into thinking that you don’t actually need to work hard. Rude awakening inbound!

— Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022