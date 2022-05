annonse

annonse

En begravelse i Peru fikk en dramatisk vending etter at det ble hørt «banking» fra en kiste.

Familien til Rosa Isabel Cespedes Callaca hadde samlet seg i byen Lambayeque for å vise sin siste ære 26. april.

Rosa hadde vært involvert i en alvorlig bilkrasj som tilsynelatende førte til hennes død. Ulykken tok livet av svogeren hennes og hennes neøver ble alvorlig skadet, skriver The Mirror.

annonse

Hun ble erklært «død» etter den grusomme krasjen, og ble senere lastet inn i en kiste i forkant av begravelsen.

Men da slektningene hennes løftet kisten på skuldrene deres, begynte de å høre merkelige lyder. De senket kisten og åpnet lokket for å finne en svak, men veldig levende, Rosa som kikket opp på dem.

‘Dead’ woman rushed to hospital after 'banging on coffin' at her own funeral in Peru https://t.co/ykXj5ZMZh7 #Peru #funeral pic.twitter.com/JCvinTDBFp

— Gulf Today (@gulftoday) May 4, 2022