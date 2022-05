annonse

Markerer den ferske Nato-søknaden søknaden med nytt øl.

Et lite bryggeri i Finland har lansert et øl med NATO-tema for å markere landets forsøk på å bli med i den vestlige militæralliansen.

Olaf Brewings OTAN pilsner har en blå etikett med en tegneserieversjon av en øldrikkende middelalderridder i metallrustning utsmykket med NATOs kompasssymbol, skriver AP.

I forrige uke leverte Finaland inn sin søknad om Nato-medlemskap.

Det finske bryggeriet ligger nær den russiske grensa.

Petteri Vanttinen, administrerande direktør i bryggeriet, forteller AP at de bestemte seg for å produsere det nye ølet i forrige uke.

– Det skal gi en smak av sikkerhet og et hint av frihet, uttalte Vanttinen.

VIDEO: A brewery in Savonlinna, Finland has created a beer in honour of Finland's application to join NATO. "It tastes like security with a hint of freedom," says owner Petteri Vanttinen pic.twitter.com/o3FYqwcA68

— AFP News Agency (@AFP) May 20, 2022