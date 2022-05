annonse

Jihadistbølgen i Sahel viser ingen tegn på å avta – heller tvert om.

I løpet av de siste to månedene har minst fem vestlige statsborgere – inkludert tre italienere, en polakk og én amerikaner – blitt kidnappet av væpnede menn i Sahel-regionen. Et ekstra gissel, en togolesisk statsborger, ble også kidnappet sammen med italienerne.

Bortføringer, spesielt av lokale borgere i det sentrale Mali og i Burkina Faso, har økt jevnt de siste årene. Kidnappinger av vestlige borgere forblir imidlertid fortsatt mer sporadiske.

Disse mer profilerte bortføringene er vanligvis utført av jihadister, eller kriminelle elementer, som senere selger ofrene til jihadistene. Imidlertid har ingen jihadistorganisasjoner så langt tatt på seg ansvaret for den nylige bølgen av bortføringer.

Episodene

20. mai ble tre italienske statsborgere, samt en togolesisk statsborger, kidnappet av væpnede menn i Malis sørlige Sikasso-region. Ofrene var alle medlemmer av Jehovas vitner, men maliske tjenestepersoner har uttalt at de ikke opptrådte som misjonærer.

Den italienske regjeringen har bekreftet bortføringene, men så langt har lite annen informasjon kommet ut. Så langt har ingen væpnet gruppe tatt på seg ansvaret.

Området hvor de ble bortført, er imidlertid ikke langt unna der et tidligere gissel, Gloria Cecilia Argoti, ble bortført av militante fra terrorgruppen al-Qaidas lokale filial regionen – Katibat Macina – tidlig i 2017. Katibat Macina utgjør nå en betydelig del av al-Qaidas større paraplyorganisasjon Gruppen for støtte til islam og muslimer (JNIM) i regionen. Argoti ble løslatt mot slutten av 2021.

Kidnappingen av italienerne og deres togolesiske følgesvenn kommer kun noen uker etter at en polsk statsborger ble kidnappet i Burkina Fasos østlige Tapoa-provins, som grenser til det sørvestlige Niger, i slutten av april 2022. Ingen væpnet gruppe har så langt tatt på seg ansvaret for kidnappingen, men JNIM opprettholder en sterk tilstedeværelse i Tapoa-provinsen.

Denne kidnappingen kom igjen bare noen uker etter at den amerikanske nonnen Suellen Tennyson hadde blitt kidnappet i det nordlige Burkina Faso i begynnelsen av april. Tennyson ble bortført av minst 10 væpnede menn fra klosteret hennes i byen Yalgo.

Siden hun ble tatt til fange hennes, har lite informasjon om hennes nåværende oppholdssted eller status kommet frem, og ingen væpnet gruppe har ennå tatt ansvar for hendelsen. Den amerikanske ambassaden i Burkina Faso har bekreftet at «det er en sak av høy prioritert».

Omtrent samtidig som Tennysons kidnapping ble en indisk statsborger også bortført i Burkinas østlige Gnagna-provins, men ble deretter løslatt kort tid etter.

Tidligere episoder

Kidnappinger av vestlige borgere for løsepenger er fortsatt en betydelig – dog sporadisk – trussel i Sahel.

Tidlig i 2021 ble for eksempel den franske journalisten Olivier Dubois kidnappet av militante fra JNIM fra byen Gao i nord i Mali. Dubois ble sett i en video for å bevise at han lever, utgitt på JNIMs uoffisielle kanaler i mars i år.

Mot slutten av 2020 ble en amerikaner kidnappet i det sørlige Niger, før han ble reddet i en amerikansk militæroperasjon i nabolandet Nigeria. På den tiden uttalte amerikanske tjenestepersoner at de trodde amerikaneren, identifisert som Philipe Nathan Walton, ble tatt i en kidnapping-for-løsepenger-operasjon.

Flere andre vestlige borgere er fortsatt i fangenskap blant i jihadistiske grupper i Sahel. Dette inkluderer den rumenske statsborgeren Iulian Ghergut, som ble kidnappet av al-Qaida-militante i det nordlige Burkina Faso i 2015; den australske statsborgeren Ken Elliot, som ble kidnappet av terrorgruppen al-Qaida i den islamske Maghrib (AQIM) også i det nordlige Burkina Faso i januar 2016; den amerikanske statsborger Jeffery Woodke, som ble kidnappet av mistenkte militante fra Islamsk Stat i det sentrale Niger i oktober 2016; og den tyske statsborgeren Jorg Lange, som ble bortført av mistenkte militante fra terrorgruppen Islamsk stat i Niger i april 2018.

Mot slutten av 2020, ble flere høyprofilerte gisler – inkludert maliske, franske og italienske statsborgere – løslatt som en del av et stort fangebytte mellom den maliske staten og JNIM. En kidnappet vestlig borger, den kanadiske statsborgeren Kirk Woodman, ble henrettet av militante fra Islamsk stat i Burkina Faso tidlig i 2019.

Den nylige bølgen av bortføringer av vestlige borgere de siste ukene viser den varige effekten av regionens langvarige historie med kidnapping for løsepenger. For eksempel har jihadistgrupper, spesielt al-Qaida, vært i stand til å tjene titalls millioner dollar ved å anvende denne taktikken over de siste to tiårene.

På denne måten er denne taktikken fortsatt et levedyktig alternativ og en relativt viktig inntektskilde for Sahels mylder av væpnede skuespillere.

