annonse

annonse

Kina bruker FNs menneskerettssjef til å fremstille seg selv i et bedre lys, mener kritikere.

Michelle Bachelet misbrukes av det kinesiske propagandaapparatet og bidrar til å dekke over overgrep mot minoriteter i Xinjiang, sier kritikerne.

Under Bachelets tur til Kina denne uken har hun besøkt regionen der Kina anklages for tvangssterilisering, bruk av tvangsarbeid og å holde over en million uigurer og andre muslimske minoriteter innesperret.

annonse

I Vesten mener mange at det som foregår i Xinjiang er et folkemord, mens Kina avviser enhver kritikk. Myndighetene i Beijing hevder derimot at de har styrket sikkerheten og gjennomført nødvendige operasjoner mot ekstremister.

Bachelet får nå kritikk fra rettighetsgrupper og fra uigurer i andre land. De mener at hun er brukt i et kinesisk propagandaopplegg. Det dreier seg blant annet om en samtale med president Xi Jinping, som i statlige medier er vinklet som om de sammen støtter opp om Kinas praksis hva gjelder menneskerettigheter.

Lite har vært rapportert i vestlige medier om Bachelets besøk til Kina, men kinesiske medier har selv omtalt det hele flittig. Ifølge disse mediene «beundrer hun Kinas innsats og det som er oppnådd (…) for å beskytte menneskerettighetene», skriver NTB.

annonse

Overfor nyhetsbyrået AFP ønsket en talsperson for Bachelet ikke å bekrefte om disse meldingene er korrekte. Påstanden om at hun har skrytt av Kinas menneskerettspraksis ble ikke avvist, selv under en senere avklaring.

Skuffelse

– Det er åpenbart at Kina har brukt besøket til å fremme sin versjon og forsvare sin manglende innsats for menneskerettighetene. Målet er å vise verden at de kan bruke FNs menneskerettssjef – og menneskerettighetene – etter eget forgodtbefinnende, sier Kina-forsker Maya Wang i Human Rights Watch.

– Dette er ikke den nøytrale og uavhengige granskingen vi ble lovet, sier den London-baserte uigur-aktivisten Rahima Mahmut.

– I stedet vil Kina stå fritt til å undertrykke, overvåke, torturere og begå folkemord mot min og andre folkegrupper, sier hun.

– Si fra

Noen mener også at Bachelet bør være tydelig, dersom hennes handlinger misbrukes.

– Når Bachelets besøk og hennes ord blir misbrukt, må hun ha integritet og politisk mot nok til å si fra, sier direktør Steve Tsang ved Kina-instituttene til London-universitetet SOAS.

– Om hun ikke er forberedt på å gjøre dette, bør hun ikke reise.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse