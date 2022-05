annonse

FHI ba regjeringen om en ekstrabevilgning på 144 millioner kroner til korona-oppfølging. Regjeringen mener imidlertid at pandemien er over og gir 30 millioner.

– Vi har ennå ikke avklart hvordan dette påvirker organisasjonen generelt og beredskapen spesielt, men det å gå tilbake til et 2019-budsjett for beredskap og overvåking vil ikke være forsvarlig for Folkehelseinstituttet i den situasjonen vi er i nå, skriver FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en epost til NRK.

Hun mener det fremdeles er usikkerhet knyttet til hvordan pandemien utvikler seg.

– Det er heller ikke forsvarlig i lys av forventninger fra departement og regjering om styrket beredskap og overvåking, sier hun.

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, har regjeringen satt av 20 millioner kroner ekstra til overvåking av koronapandemien og 10 millioner kroner til videre arbeid med koronavaksinasjonsprogrammet. Det forhandles nå med SV om budsjettet, melder NTB

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet mener at ekstrabevilgningen er stor nok.

– Per i dag er trusselen fra pandemien liten her i Norge. Vi har høy vaksinasjonsgrad og mange har gjennomgått infeksjon eller begge deler. Det betyr at befolkningen i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom, og det er derfor mindre behov for tiltak for å begrense smitte, sier statssekretæren.

