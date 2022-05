annonse

annonse

Langrenn, skiskyting og kombinert skal ha en felles junisamling for å teste ut nytt verktøy i kampen mot fluorprodukter.

Dette ble vedtatt på FIS-kongressen for noen dager siden. Samlingen er lagt til Ramsau 13. til 17. juni.

– Jeg er invitert og kommer til å delta. Fra Norge stiller også representanter fra skiskyting og kombinert, sier Stein Olav Snesrud til NTB.

annonse

Han er smøresjef for langrenn i Norges Skiforbund. Enigheten om å stoppe bruken av fluorprodukter har vært stor i noen sesonger. Men det har oppstått problemer med å komme opp med testutstyr som kan spore eventuelt juks.

Spent

Flere nasjonale forbund mener at det fortsatt er ganske enkelt «å lure» kontrollmaskinene.

– Jeg er veldig spent. Tilbakemeldingene har vært sprikende. Langrennsfolket var veldig skeptiske etter den forrige samlingen i Sverige, mens den var mer positiv etter at skiskytterne hadde sin forrige testsamling på Natrudstilen. Det ser lovende ut, men vi trenger flere tester. Det er mye jobb som gjenstår, sier Snesrud.

annonse

Snesrud understreker at et nytt testregime uansett kommer på et eller annet tidspunkt.

– Men det må fungere 100 prosent. Vi kan ikke reise til verdenscupåpningen i Ruka som prøvekaniner. Vi må både være skeptiske og optimistiske, sier smøresjefen.

På trappene lenge

Et forbud mot bruk av fluorprodukter ble innført allerede i 2020 for forbundene. Det ble gjort av hensynet til miljøet og helsen til dem som jobber i smørebodene og for å stoppe forurensning av naturen.

Inntil nå har det i realiteten vært et forbud bare på papiret. Man har måttet stole på at de ulike forbundene og nasjonene har oppført seg i henhold til regelverket.

Sju land fikk bøter av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) for å ha hatt for høye verdier av C8-fluor på skiene i konkurranser i 2021/22-sesongen. Dette gjelder konkurranser på juniornivå og på det nest høyeste seniornivået (IBU-cupen).

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474