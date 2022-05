annonse

annonse

Eg er billedkunstnar, og intervjuet med Ina Bache-Wiig provoserer meg grenselaust. Det provoserar meg ikkje at ho på lik linje med andre av oss kunstnarar leser Resett.

Det provoserer meg heller ikkje at ho ser ut til å ha eit stereotypisk bilete av oss med asperger. (Me har vel alle forenkla idéar om ting me ikkje veit så mykje om.) Det provoserar meg ikkje at ho poengterar problemet med at kunstfeltet er altfor venstrevridd, eller at den kunstneriske ytringsfridom er sterkt redusert grunna Woke-kultur og kansellering. Det som provoserar meg er måten ho skriv om kunst. Ho får det til å framstå som om kunsten si oppgåve er å vere dekorativ og gjere ein vegg og eit rom vakkert. Viss kunst berre skulle vere pynt hadde det ikkje spela noko rolle om kunstnaren var i stand til å tenkje eller meine noko. Om kunst berre skulle ha vore pynt hadde det ikkje hatt noko hensikt å kjempe for å opne opp kunstfeltet så det kan romme eit større mangfald av meiningar.

Les også: Forklarende plakat blir løsningen på «rasistisk» kunstverk

annonse

Bache-Wiig har rett i at kunstfeltet er temmeleg trongt og snevert. Saker og ting som har berre ei side er for flat til å kunne eksistere i verkelegheita. Difor har kunstfeltet blitt ein einsidig og flat planet som ikkje oppleves relevant for resten av samfunnet. Ein klarar ikkje opne opp kunstfeltet ved å redusere kunst til pynt. Å redusere kunst til pynt dreper kunstnerisk ytringsfridom, noko som provoserar meg sidan teikning er mitt hovudspråk.

Les også: Badet naken med levende laks – Fikk 400 000 skattekroner fra Kunst i offentlige rom (KORO)

Kunstverda er altfor flat og har behov for eit større mangfald av meiningar, tankesett og politiske retningar. Likevel støttar dei fleste kunstnarar (eg kjenner) ytringsfridom, inkludert karikaturteikningar og koranbrenning. Lurer på om kunstfeltet på Vestlandet har større rom for ytringsfridom enn i Oslo-området…

annonse

Utfordringa i kunstverda er at ein del kunstnarar jobbar med å definere meiningsmotstand som hat og ekskludere personar som ikkje har dei «riktige meiningane». Meiningsmotstand blir av somme definert som UTRYGT, noko som er eit hån mot alle som lever faktisk utrygge liv. Det einaste meiningsmangfald kan utgjere ein fare mot er trongsyn. Og ein ser fleire perspektiv om ein er langt ute på viddene i staden for å vere ein del av flokken i ein smal tunnel. Eg skulle ønske kunstverda var rundare og hadde plass til eit større mangfald av tankesett, meiningar og politiske retingar. På flate planetar kan ein nemleg falle utanfor kanten viss ein går over streken. Det ville vore trist om kunstnerisk ytringsfridom berre blei eit lokalt fenomen på Vestlandet. Only dead fishes float in the same direction.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474