«Jeg synes det er svært ubehagelig og det gjør med utrygg å skulle bli undervist av han.»

Kristian Gundersen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, har uttrykt delvis støtte til psykolog Jordan B. Peterson, kjent for sine såkalte selvhjelpsbøker for gutter og menn.

– Det er mye rart med ham, men han har truffet en nerve som handler om å ikke være politisk korrekt og tale gutters sak. Det tror jeg vi trenger mer av, har Gundersen sagt.

Nylig fikk Gundersens utsagn fornyet aktuelitet i forbindelse med at Peterson gjester Oslo Spektrum 6. juni for å promotere boken «Beyond Order: 12 More Rules for Life».

Nå får professoren det glatte lag fra en masterstudent i biologi. I et leserinnlegg hos Khrono tar hun til orde for at Gundersen i ytterste fall burde miste jobben. Dette skriver hun med bakgrunn i et Twitter-innlegg fra Gundersen i 2020.

– At en professor ved Universitetet i Oslo (UiO) fortsetter å vise støtte til Peterson, og selv ikke evner å se hvordan Peterson legitimerer og indirekte oppfordrer til hat mot minoriteter, finner jeg både urovekkende og frustrerende.

Mere no-plattform. Forlag utgir veldig mye rart, fra krystallterapi til selvhjelpsguruer. Hvor ansatte skulle aksjonere mot akkurat Jordan Peterson kan vanskelig forsvares. Han driver da verken hets eller hatprat. Eller er det et utvidet hatbegrep? https://t.co/Ad0z6PxhcL — Kristian Gundersen (@KristianGunder) November 27, 2020

– «UiO-professor støtter kjendis som synes det er vanskelig at han ikke kan slå kvinner.» Dette kunne vært tittelen på denne kronikken. Eksemplene på Petersons problematiske uttalelser er mange, skriver studenten, og fortsetter:

Han har tidligere uttalt hvordan han mener at teorien om kvinneundertrykking gjennom historien er en «appalling» teori, hvordan hvites privilegier i samfunnet er en marxistisk løgn og at å støtte subjektiv kjønnsidentitet er som å påstå at jorden er flat.

Peterson har også uttalt at islamofobi er «a word created by fascists and used by cowards to manipulate morons». Om ikke dette var nok til å få varsellampene til å blinke, uttalte Peterson i 2017 til studentavisen ved Universitet i Toronto at en mann som totalt avstår fra vold uansett situasjon er en mann han ikke har noe respekt for.

I samme intervju uttalte Peterson at han selv synes det er vanskelig å håndtere «gale kvinner» fordi han ikke kan håndtere dem på samme måte som han kan håndtere menn, altså underforstått han ikke kan slå kvinner. Peterson har også argumentert for at voldelige menn kan kureres hvis de blir elsket av en «god kvinne» gjennom tvangsmonogami.

– Gjennom slike uttalelser legger Peterson ansvaret for voldsutøvelser fra menn over på kvinnene i samfunnet. Eksemplene nevnt ovenfor mener jeg absolutt vitner om hatprat og skadelige holdninger. Petersons støttespillere består av nynazister, konservative kristne og «vanlige folk», oppsummerer den fremtidige biologen.

Det kan være problematisk at Gundersen underviser studenter, skriver hun.

– Når man er så privilegert og besitter en så viktig posisjon som Gundersens i det norske samfunn, med så stor innflytelse og autoritet må man undersøke alle sidene til personer man ytrere sin beundring for.

– Dette gjelder spesielt for personer som er i undervisningsposisjon slik Gundersen er, med den autoritet overfor studenter som følger med en slik stilling.

– Minoritetene som Petersons uttalelser rammer er blant Gundersens studenter. Hvordan tror Gundersen disse studentene har det når professoren deres offentlig uttaler støtte til Peterson, en person som kommer med hatefulle ytringer mot disse studentgruppene?

Studenten antyder at professoren må sparkes.

– Jeg mener det er helt feil at en professor ansatt ved UiO bruker sin tittel på å underbygge sin autoritet og gi sine meninger tyngde, spesielt når dette brukes til å fremme støtte til problematiske figurer som Peterson.

– Som en av Gundersens både tidligere og fremtidige studenter synes jeg det er svært ubehagelig og det gjør med utrygg å skulle bli undervist av han.

– Hvis det er slik at Gundersen faktisk støtter uttalelsene fra Peterson jeg trekker frem i denne kronikken, vil jeg gå så langt som å si at det er svært problematisk at han er ansatt ved UiO og får undervise studenter, konkluderer masterstudenten.

