Massebilismens forkjempere vil ha lavere bompenger og lyver om MDGs politikk, mener Eivind Trædal.

– MDG vil fjerne bilene, skriver Kjell-Magne Rystad i Nettavisen. Han starter altså innlegget sitt med et feilaktig premiss. MDG har aldri sagt at vi vil fjerne bilene. Det vi og byrådet har sagt er at vi vil redusere trafikken med en tredjedel, skriver gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, Eivind Trædal i Nettavisen, og fortsetter:

– Videre hevder Rystad at det ikke henger på greip å bruke økte bompengesatser på kollektivtiltak, samtidig som man bruker dem til å redusere bilbruken. Dette kan virke paradoksalt, men dette er noe vi allerede tar høyde for.

Trædal avviser at sykkelsatsingen er symbolpolitikk. MDG har mangedoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen og registrert en økning på 50 prosent flere syklister.

– Samtidig satser vi tungt på sykkelparkering, bedre kryssløsninger med innsnevringer og redusert fart for biler, sier han, og legger til:

– Resultatet er klart, undersøkelser viser at over tre ganger så mange nå opplever Oslo som en trygg sykkelby.

Eivind Trædal sier at når flere som kan sykle velger sykkelen, blir det bedre plass på banen og mindre kø på veien. Det er en smart og billig investering som gir svært god uttelling for samfunnet.

Litt overraskende omtaler også Rystad flere fartshumper som noe negativt, mener Trædal, og forteller at de er der for at bilene skal senke farten til gjeldende fartsgrense for å skape en bedre by og tryggere skoleveier.

– Ønsker Rystad en by full av biler som bryter fartsgrensen?, spør Trædal.

