Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke imponert over Unge Venstres helligdagsforslag.

– Ser at sentrale Venstre-folk nå tar til orde for å fjerne alle de kristelige helligdagene, og at det brukes ord om utdatert og tåpelig om de røde dagene. Jeg er dypt uenig i at vi skal fjerne dette som fridager, skriver finansministeren og Sp-lederen på Facebook.

Torsdag gikk Unge Venstres leder Ane Breivik ut i Nettavisen og uttalte at de ti helligdagene som er basert på kristendommen, bør fjernes og erstattes med vanlige fridager som folk kan tas ut når det passer, skriver NTB.

– Vi har ikke lenger en statskirke, sa Breivik.

