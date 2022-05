annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) ser ingen grunn til at folk skal bekymre seg for å få apekopper.

– Dette er ikke en sykdom allmennheten bør være bekymret for. Det er ikke som koronaviruset, fastslo WHO-ekspert Sylvie Briand fredag.

Likevel oppfordrer man til tiltak. Land bør raskt registrere de som er smittet av apekopper og isolere de berørte, sa Briand. WHO anser at de fleste tilfellene av apekopper vil gi et mildt sykdomsforløp, ifølge NTB.

Gravide, barn og personer med svakt immunforsvar har imidlertid høyere risiko for å få en alvorlig infeksjon av koppene.

WHO forventer at antallet tilfeller av apekopper vil fortsette å stige, men at det vil være gode forhold for å håndtere tilfellene.

Sykdommen har blitt registrert i mer enn 20 land.

