Yes-trommeslager Alan White er død, 72 år gammel. Han døde etter kort tids sykdom. White spilte med progrock-pionerene Yes i 50 år.

Det britiske bandet meldte for kun noen dager siden at White ikke blir med på den neste turneen på grunn av helseproblemer. Han ble med i Yes i 1972, og var medlem fram til han døde.

Han spilte trommer på blant annet «Owner of a Lonely Heart» fra 1983, bandets eneste Billboard-toppnotering, og på alle bandets studioutgivelser etter «Close to the Edge» i 1972, inkludert fjorårets «The Quest».

Han ble som medlem av Yes innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2017.

White spilte også på flere av John Lennons soloprosjekter, blant annet den svært kjente låten «Imagine». I tillegg til samarbeidet med Lennon, jobbet han også med Beatles-kollegaen George Harrison på plata «All Things Must Pass».

