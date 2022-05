annonse

annonse

En av de mest overbevisende UFO-observasjonene lanseres nå som dokumentarfilm.

Mer enn 60 skolebarn hevder at de var vitne til et UFO-land utenfor skolen deres i en av tidenes mest overbevisende masseobservasjoner, skriver The Sun.

For tre tiår siden hevder dusinvis av barn alle å ha sett en skiveformet gjenstand flyte ned fra himmelen og slå seg ned på en jord utenfor skolen deres i Zimbabwe i 1994, midt på lyse dagen.

annonse

Hendelsen er en av de mest fascinerende UFO-sakene gjennom tidene på grunn av antallet vitner og det faktum at den skjedde i Afrika, mens de fleste høyprofilerte observasjoner har en tendens til å være begrenset til Vesten.

Telepatisk beskjed

Skolebarna ble intervjuet om hva de så kort tid etter UFO-observasjonen. 28 år etterpå står mange av barna ved de ekstraordinære påstandene om det de så den dagen den 16. september 1994.

annonse

Noen av barna har tidligere fortalt i intervju at de fikk telepatiske beskjeder fra de som kom ut av UFO-en. Beskjeden var at teknologi på jorden er et stort problem og at det er folk som gjør ting med teknologien som vil ødelegge verden.

Daily Mail har publisert en ny artikkel der de viser helt nye tegninger fra barna som aldri før har blitt vist.

Mange har forsøkt å svefeie observasjonen som et «massehysteri», men vitnene står fast ved hva de så.

Barna har nå fått sjansen til å fortelle historien sin i den nye dokumentarfilmen Ariel Phenomenon, skriver The Sun.

Dokumentarfilmen kommer samtidig som det er høring blant ansatte i Pentagon i kongressen i Washington om UFO-observasjoner. Under høringen innrømmet etteretningssjefer i Pentagon at det har vært over 400 UFO-obervasjoner der 11 av de har vært nærkontakt.

Mange obersvasjoner

Ariel Phenomenons regissør Randall Nickerson sa til The Sun Online at han håper samtalen beveger seg i riktig retning for at de som har observert uforklarlige flyvende objekter endelig skal bli hørt uten frykt og stigma.

Han la til at UFO-fenomenet er «globalt» og sa at «alle land har disse rapportene».

annonse

– Vi må være i stand til å være sannferdige om folks opplevelser og si «vel, kanskje vi ikke forstår hva som skjer», sa filmskaperen.

En av de som har gitt den nye dokumentarfilmen tommel opp er Hollywood-skuespiller Dan Akroyd, som delte dokumentarfilmplakaten på sin egen twitter-profil.

UFO-observasjonen i Zimbabwe har også vært diskutert i podkasten Joe Roagn Experience som du kan se her.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474