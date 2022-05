annonse

En sau i det afrikanske landet Sør-Sudan må inn til soning etter å ha drept en kvinne.

Sauen ble tatt i politiets varetekt tidligere denne måneden etter at den angrep på den 45 år gamle kvinnen Adhieu Chaping. Hun døde senere som følge av skadene hun fikk da sauen angrep henne, skriver Newsweek.

Politiet forklarte situasjonen til Sudans Eye Radio.

– Sauen angrep ribbebeina og den gamle kvinnen døde umiddelbart. Vår rolle som politi er å sørge for sikkerhet. Suen ble pågrepet og for øyeblikket i varetekt på en politistasjon i Maleng Agok Payam, sa major Elijah Mabor.

