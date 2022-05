annonse

Pride er like rundt hjørnet. Nå kommer amerikanske smittervernmyndigheter (CDC) med en advarsel i forbindelse med spredningen av apekopp-viruset.

I juni måned feires Pride i Norge og flere steder i verden.

Pride vil samle mange homofile menn, noe som bekymrer amerikanske smittevermyndigheter (CDC). Apekopp-viruset har spredt seg fra Afrika til Vesten, og det er primært homofile menn som har vært smittebærere.

– Alle kan få eller spre apekopper, men en “bemerkelsesverdig brøkdel av tilfeller” i det siste globale utbruddet skjer blant homofile og bifile menn, sa CDC i en uttalelse mandag, ifølge CNN.

Homofile samlinger

CDC bestemte seg for å holde en pressekonferanse om utbruddet nå fordi Pride-måneden starter i juni. Smittevernmyndighetene ønsket å forsikre seg om at samfunnet var klar over situasjonen, skriver CNN.

De oppfordret også leger til å være på utkikk etter sykdommen, fordi den kan se ut som andre typer kjønnssykdommer.

– I noen tilfeller, i de tidlige stadier av sykdom, har utslettet stort sett vært i kjønns- og perianalområdet. I noen tilfeller har det produsert anal- eller kjønnslesjoner som ser ut som andre sykdommer som herpes eller vannkopper eller syfilis, uttalte John Brooks, medisinsk sjef for CDCs avdeling for HIV/AIDS-forebygging.

Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) spres apekoppene via sex, primært blant homofile. Mange av smitteutbruddene den siste måneden har skjedd på samlinger for homofile.

