annonse

annonse

De høye prisene på strøm og drivstoff slår kraftigere ut i Distrikts-Norge.

I forskningssenterets lokalsamfunnsundersøkelse svarer 80 prosent av folk i distriktene at de bor i eneboliger eller på et gårdsbruk. Flere kjører også fossilbil enn i byene, skriver Nationen.

– Et eksempel på dette er for eksempel håndverkere som må øke prisene sine for å kompensere for høyere drivstoffpriser. Dette vil føre til at det blir dyrere å bygge hus, og dette vil ramme distriktene hardere enn byene, sier forsker Jostein Brobakk i Ruralis.

annonse

Les også: Strømkrisen gjør at Statnett tjener gigainntekt – ber om å få slippe gebyr

Han peker også på at bøndenes økonomi kan komme til å svekkes. Årsaken er at bøndene ikke kan overføre økte kostnader til kundene slik andre bedrifter kan.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474