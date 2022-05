annonse

Julie Wilhelmsen ved Nupi advarer om at Norge kan bidra til en eskalering av krigen.

USA kunngjorde tidligere i uken at Norge var blant flere land som sender tyngre våpen til Ukraina. Av sikkerhetsmessige grunner har ikke norske myndigheter bekreftet opplysningene.

Det er snakk om panservogner av typen M109, noe som betyr at Norge sender artilleri, skriver Klassekampen.

– Man må være klar over at Norges bidrag faller naturlig inn i en større satsing fra USAs side hvor de sender stadig tyngre våpen – i større omfang. Det kan handle om mer enn å gjøre Ukraina i stand til å forsvare seg, sier Wilhelmsen.

– For det første fordi ingen virker interessert i forhandlinger. For det andre: Hvis det kommer så store våpenforsyninger fra Vesten at Kreml tror det er realistisk at Ukraina kan ta tilbake Krim med makt, vil Kreml agere heftig. Det er jeg overbevist om, sier hun.

– Dette er det tyngste artilleriet Norge har, sier oberst Kristian Lien, fagsjef for artilleri og luftvern ved Hærens våpenskole, ifølge NTB.

